「N-ONE」ベースだけど専用部品多し！2025年9月に発売されたホンダ「N-ONE e：」は、人気の軽乗用車「N-ONE」をベースとしたBEV（バッテリー式電気自動車）です。WLTCモード計測値で295kmという航続距離の長さが話題となりましたが、実際の走行性能はどうなのでしょうか。東京から箱根越えを目指すロングラン試乗を行いました。【たまに遠出もできる？】これが「電気で走るエヌワン」です（写真44枚）N-ONE e：は、ガソリン車