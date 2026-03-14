「大地さーん！」そう呼ぶ仲間の声の方向へ、つかみ取ったばかりのメダルを高く空へ突き上げた。パラスノーボード日本代表チームの「チーム誰かがメダル獲得」という目標は、キャプテン自らがメダルを獲るという形で達成され、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会での戦いは幕を閉じた。今までで一番ライバルに近づけた日本代表のパラスノーボーダー７選手が出場した「バンクドスラローム」は、バンクのあるコースを