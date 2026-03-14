ウォーカーは巨人時代に23本塁打をマークした実績も持つ（C）産経新聞社3月14日にジャイアンツタウンで行われたNPBの2軍戦で巨人とオイシックスが対戦。オイシックスではかつて巨人に在籍したアダム・ウォーカーが豪快にアーチをかけるシーンがあった。【動画】この打撃を忘れない！ウォーカーが大暴れ！特大のホームランを打った場面「6番・指名打者」で出場したウォーカーは4回無死の場面で打席に入ると、カウント2−1から相