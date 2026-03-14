◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪） 幕内・玉鷲（片男波）が２勝目。同・欧勝海（鳴戸）を突き放せず、右差しを許して左上手をがっちり。こらえる相手を圧力で寄り切った。「落ち着いて取れた。相手は若くてスピードがあるからね」と汗をぬぐった。初顔合わせ。４１歳は「前は嫌だったけれど３０代から好きに変わった。若い人相手だと燃える」と２４歳との一番を振り返った。８日目は２７歳の同・朝紅