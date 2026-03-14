◆大相撲▽春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１７枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）を寄り倒して、５勝目を挙げた。再入幕の今場所は５勝２敗と好調。「全部が思い通りにいっているわけではない。結果がついてきているのは、体が動いている証拠。一日一番で残りもしっかりと取っていきたい」と語った。場所前は出稽古に来た幕内上位の力士の胸を借りて稽古を重ねてきた。「