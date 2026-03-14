◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が１敗で首位キープ。幕内・平戸海（境川）との立ち合いで頭からぶつかり、タイミング良く引き落とした。「一瞬くらっとなったけれど対応できた」と笑顔。６日目の義ノ富士戦で待ったがかかったかと思い、力を抜いた。勝ったが「あれをやっていると崩れてしまう」と頭からぶつかったという。霧島は先場所、関脇で１１勝をあげた。大関昇進の目安と