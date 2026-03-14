テレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん３時間ＳＰ」が１４日、放送され、『音楽博士ちゃんＶＳ葉加瀬太郎』などが放送された。スタジオには葉加瀬太郎とともに、女優・内田有紀（５１）もゲスト出演。グレーのジャケット＆パンツのセットアップに黒いインナー、ショートヘアが品格あふれる美しさ。ワイプでは小顔が際だっており、ＳＮＳ上では「内田有紀さん変わらなさすぎる、なんでこんなずっと可愛く