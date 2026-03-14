◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）日本代表の森保一監督は１４日、柏―町田戦の視察後に取材に応じ、６月に開幕する北中米Ｗ杯のメンバーの決定時期について言及した。森保ジャパンは今月１９日に発表される英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）を経て、５月３１日にはＭＵＦＧ国立で壮行試合を行い、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプに臨む。森保監督は、