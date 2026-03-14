第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。２年ぶり３度目出場の阿南光（徳島）は第１日・第２試合で中京大中京（愛知）と対戦。高橋徳監督（４３）は「ウチはＤＨ使います。ピッチャーをけがさせたくなというのと出場機会を選手にあげたいので、今まで９人でやっていたことを１０人にできますので」と指名打者制を歓迎した。選手起用については「１打席で変えることもありますし