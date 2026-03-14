１リーグ３地区制となったファーム公式戦（二軍戦）が１４日、開幕した。巨人はジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）でオイシックスと対戦し、ドラフト５位の小浜佑斗（沖縄電力）の３ランや若林の満塁本塁打などで、１８―５で快勝した。石井二軍監督は「一軍で活躍するための精神的な強さを持った選手を育てたい」と話した。従来のイースタン、ウエスタン両リーグが再編され、今季は１４チームが東、中、西の各地区