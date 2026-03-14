韓国の６人組男性グループ・２ＰＭのニックンが１４日、自身のインスタグラムストーリーズを更新、昨夜ストーカー被害に遭ったと投稿した。ニックンは本文で「昨夜、家の周りを散歩中に自称ファンの人からストーキングされました」と記した。続けて「私のすぐそばで中国語で怒鳴り、暴言を吐きながら３０分近くついてきました。自宅について来られたくなかったので帰宅できず、近くの警察署へ行き助けを求め、これ以上追いかけ