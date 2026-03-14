カーリング女子のチーム・グレイウィザーズ（カナダ）が、海外目線から日本チームの印象について語った。軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、ＳＣ軽井沢クラブに６―０、チーム御代田には７―１で快勝。通算成績を２勝１敗とした。試合後、スキップのセレナ・グレイ・ウィザーズは「今日は２つ強いチームと戦えた。チーム・上野（ＳＣ軽井沢クラブ）は何回も戦ったことがあるが、今回また