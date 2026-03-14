ボートレース芦屋の「西スポ杯争奪芦屋カップ」は１４日、予選３日目が行われた。五反田忍（５２＝大阪）が超ビッグ配当を叩き出した！３日目前半３Ｒは大外からコンマ０５のトップスタートを放つと、一気に全艇をのみ込むまくり快勝。３連単２８万６５００円の高配を提供して穴党ファンを喜ばせた。後半８Ｒは３コースからタッチスタートの究極ショットを放つもまくりは不発。道中は展開の不利もあって６着。予選最終日の