カーリングの軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選で、女子の中部電力はＧＲＡＮＤＩＲに６―４で勝利。通算成績を３勝０敗とし、最終日に行われる準決勝にコマを進めた。スキップを担う北沢育恵は試合後「自分たちの置きたい位置に石をしっかり置くことができていたので、相手のミスを誘うことができた。アイスの情報を試合を重ねるにつれて集めることができていた」と手応えを口にした。地元