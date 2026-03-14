未成年への性加害を知っていながら別名義で再デビューさせた出版社を、韓国の地上波番組で公開したことが議論を呼んでいる。去る3月13日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ〜』では、漫画家キアン84が、自身が夢を持つきっかけとなった漫画家、伊藤潤二に会うため、日本へ向かう姿が捉えられた。【画像】権力者による“性加害”は韓国でも…未成年も対象かスーツ姿で登場したキア