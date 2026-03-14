セネガル人の父と日本人の母を持ち、日本で生まれ育った伊藤亜和さん。誤解や偏見と幼少期から向き合ってきた彼女が感じる、相手の本質を見極めることの大切さとは？Awa’s History1996年横浜市で日本人の母とセネガル人の父の間に生まれる2009年両親が離婚2015年大学1年生のときに父と絶縁2022年noteに投稿された「パパと私」というエッセイが注目を集める2024年初エッセイ集『存在の耐えられない愛おしさ』を出版2025