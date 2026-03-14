動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信中の実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRAND LINE」。このたび、“麦わらの一味”が訪れるドラム島編の重要キャラクター・Dr.くれはとDr.ヒルルクが登場する本編映像が公開された。吹替声優はもちろん野沢雅子。【動画】野沢雅子がDr.くれはの日本語吹き替えを担当本作は、尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の世界的人気漫画を実写化したド