スポーツ・ライフスタイルブランドのニューエラから、人気キャラクター「ピーナッツ」とのコラボレーションコレクションが登場します。2026年4月5日（日）のイースターを祝した特別なアイテムで、スヌーピーやウッドストックなどおなじみのキャラクターを刺繍したキャップがラインアップ。春らしいペールトーンカラーに、イースターの