俳優でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。【写真】圧巻の美脚！親子共演の梶原雄太＆梶原叶渚梶原は髪をアップにして大ぶりのピアスを身に着け、赤パーカー×デニムのミニスカ×フリンジブーツ姿で「yutori STAGE」に登場。赤パーカーには大胆なロゴがあしらわれ、カジュアルなスタイルでランウェイを飾った。