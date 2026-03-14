カジサックことキングコング・梶原雄太が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。娘で女優・ファッションモデルの梶原叶渚と共にランウェイを歩き終えると、感極まり「ホンマに泣きそうになった」と伝える一幕があった。【画像】結婚式のようなステージ！スタイル抜群の娘・叶渚と父・カジサック（