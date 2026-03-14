元TBSの宇内梨沙アナウンサー（34）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、アナウンサーの退社報道を受けて私見をつづった。年度末を迎え、民放各局アナウンサーの退社が報じられているが、「アナウンサーの退職ってネット記事にされがちだけれど、私は満10年で退職した際、他業種同期の友人(総合商社・金融・広告代理店・不動産など)から『10年同じ会社にいるのすごい』と言われたほどで…」と自身が退社した際の周囲