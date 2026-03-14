俳優の小池里奈さんが、週刊SPA!3月17日号の妄想デート撮企画「このあと、どうする？」に登場。街の本屋を舞台にしたオリジナルストーリーとグラビアを組み合わせた企画で、ドキドキと繊細が相まった物語世界を表現しています。【写真】妖艶フェロモンを放つ小池里奈さんふらっと立ち寄った本屋を舞台にしたストーリー仕立てのグラビア。事務所無所属のピン芸人として活動する九月がオリジナルシナリオを手掛け、物語の機微をグラ