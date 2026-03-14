安全で快適に道路を利用するために作られた「道の駅」は、休憩だけでなくグルメやレジャーも楽しめる施設として、全国的に人気です。そこで、All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施。今回の記事では、「埼玉県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。埼玉県には、多くの道の駅がありさまざまなサービスを提供中です。それでは、「好き＆行