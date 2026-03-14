「3万〜5万円くらいなら手元にあるけれど、この程度じゃ定期預金に預けても、増えないかな……」と普通預金の残高を見つめながら、そんなふうに考えることはありませんか？しかし、決して「たったこれだけ」ではありません。この3万〜5万円を「意識して置き所を考える」ことが、将来の大きな財産を築くための大切な一歩になります。今回は、私たちに最も身近なゆうちょ銀行の「定期貯金」を例に、3万円・5万円を預けた場合の気にな