ロシアのペスコフ大統領報道官は3月13日、ロシアはウクライナ問題に関して、米国、ウクライナとの3カ国会談を継続して開催したいとの意向を示しましたが、現時点では具体的な日程は決まっていないと述べました。ペスコフ報道官は同日の定例記者会見で、「ロシアはウクライナ問題について米国と連絡を取り合っており、イラン情勢が米国のウクライナ問題への対応を妨げることは懸念していない」と述べた上で、「ロシアは米国のウクラ