俳優の前田敦子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日をディズニーで祝福する様子を披露しました。【写真】前田敦子、親子でディズニーを満喫！「まさしく夢の共演！」前田さんは「ずっと楽しみにしていた場所」とつづり、8枚の写真と4本の動画を投稿し、息子の誕生日をディズニーで祝福する様子を披露。前田さんは、ミッキーマウスにハグをされている息子の隣でうれしそうな笑みを浮かべています。ホテルの部屋の窓