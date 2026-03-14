9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、オリックス・太田椋について言及した。笘篠氏は「太田の存在が一番大きい。長打力があり、小技、つなぐバッティング、器用な面も持ち合わせている」と評価した。太田は昨季自己最多の113試合に出場し、打率.283、10本塁打、52打点の成績を残した。故障なく1年間プレーできれば、中心選手としての活躍が期待される。☆協力：フジテレビONE『