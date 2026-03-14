熊本県八代市の小野泰輔市長が高速道路で法定速度を52キロ超過して自家用車を運転し、道交法違反の罪で罰金8万円と90日間の運転免許停止の処分を受けた問題で、小野市長は14日、市役所で報道各社の取材に応じた。追い抜いた車にあおられる形になり「感情的にアクセルを踏んだ。仕事のストレスや疲れがあった」と説明し「自分をコントロールできず市民や職員に申し訳ない」と謝罪した。