熊本市などに予定される長射程ミサイルの配備を巡り、13日の記者会見で地元の不安について問われた防衛省の内倉浩昭統合幕僚長が「ご指摘のようなことよりも、（敵の射程圏外から対処可能な）スタンド・オフ能力により、一層抑止力・対処力を高める。その効果の方が大だ」などと述べた問題で、防衛省・自衛隊の公式X（旧ツイッター）は同日深夜、「誤解が広がっている」としてやりとりの全文と動画を投稿した。