アイドルグループ・CUTIE STREETが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真】笑顔がカワイイ！鮮やかなステージを披露したCUTIE STREETCUTIE STREETは「LIONS × TGC DENIM COLLECTION STAGE」題された埼玉西武ライオンズとのコラボステージに登場。ライオンズのチームカラーの「青」と共通する「ブルーデニム」で、ファッショ