会談の冒頭、米国のバーガム内務長官（左から3人目）と握手する赤沢経産相＝14日、東京都内（経産省提供）赤沢亮正経済産業相は14日、東京都内で米国のバーガム内務長官やゼルディン環境保護局長官と会談した。ホルムズ海峡が封鎖状態になっていることを踏まえ、原油などのエネルギー調達における日米協力について議論。報道陣に会談の冒頭が公開され、赤沢氏は「一部の地域に（調達を）大きく依存するのはリスクになる」と強調