天皇陛下は１４日、東京都港区の慶応大三田キャンパスを訪れ、日本山岳会などが主催する「海外登山報告会」に出席された。登山が趣味で同会会員の陛下はこれまでも同会の晩餐（ばんさん）会や海外登山報告会に参加されている。報告会では、大学生や若手会員らによるネパールやカナダでの登山報告について、約４時間にわたって耳を傾けられた。