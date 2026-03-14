第49回日本アカデミー賞授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。映画「爆弾」に出演した俳優佐藤二朗（56）は最優秀助演男優賞を獲得。同じく「爆弾」で優秀主演男優賞を受賞した俳優山田裕貴（35）の男泣きがネット上で話題となっている。佐藤はスピーチでは自身の複雑な胸中と受賞の喜びを明かした。「泣くな、これ…こんなに泣くかな！いやぁ…泣くねぇ、これ。これは、泣くなぁ…」と切り出した。「個