モータースポーツの最高峰、F1™ の第2戦、中国グランプリ。14日は全24戦中6戦で実施される特別なレース、スプリントが行われ激しいデッドヒートが繰り広げられました。15日の決勝を前に本戦の3分1の約100kmの距離で争われるスプリント。まさに文字通りの“短距離走”といったレースは、序盤からし烈なデッドヒートとなりました。めまぐるしく順位が入れ替わる白熱したレース展開。フェラーリの同門対決など激しいトップ