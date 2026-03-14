ロックバンドKing Gnuは14日、公式サイトなどで開催中のツアー「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」の上海公演中止を発表した。公式サイトでは「2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』上海公演につきまして、やむを得ない諸事情により開催を中止させていただくこととなりました」と報告された。「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となり