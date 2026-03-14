第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。２１世紀枠で初出場した高知農は登録１８人で元気いっぱいにプレーした。杉本仁主将は「大きくて、迫力があった」と興奮気味。さらに、やってみたいこととして、下坂充洋監督に事前に相談していたことを実行した。「監督に『何かやってみたいことがあるか？』と聞かれたので、お願いしてＯＫをもらいました」と杉本主将。それは芝生