◆大相撲▽春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、西前頭６枚目・阿武剋（阿武松）を押し出して初白星を挙げた。初日に左足を負傷し２日目から休場していたが、この日から再出場。「出る以上は大丈夫。場所前は稽古ができなかった。休場してから２、３日は治療に専念して、その後は朝稽古で基礎を意識して運動をしてきた。うまくいかない状況の中で、応援してくださる方がい