◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）幕内・豪ノ山（武隈）が宇良（木瀬）との大阪・寝屋川市出身対決を制し、１敗を守った。立ち合いから右でかち上げのような形からひじを押し込んだ。足を止めずに前に出て土俵際で踏ん張る相手を弓なりにして押し倒し。「起こしていこうと思ったらああいう形になった。止まらずにいこうと思った」と振り返った。八角理事長（元横綱・北勝海）は「元気ではないか。押し相撲