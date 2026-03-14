女優の森七菜が、日本アカデミー賞授賞式に登壇した心境を語った。第４９回日本アカデミー賞で優秀助演女優賞を受賞した森は、１４日までに自身のインスタグラムを更新。「ご褒美、のようなものなんでしょうか。たまには腐りながら、驕らず変わらず、やっていきましょう。素敵な景色を見せてくれた皆さんに感謝しています。ありがとうございました。おめでとうございました」と感慨深く感謝を表し、バルコニーを背景に満面の笑