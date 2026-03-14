◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダスタジアム）広島のデベルソン・アリア投手（２４）が、１軍同行延長を勝ち取った。昨秋にテスト生として初来日したドミニカ共和国のカープアカデミー出身の左腕。前日（１３日）に育成契約を結んだばかりだが、阪神戦の９回に登板し、１回１失点（自責０）だった。納得のデビュー戦に「チャンスをもらえてうれしかった」と笑顔。新井監督は「また次も見てみたいボールを投げていた