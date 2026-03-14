日本シーゲイト株式会社は3月13日、都内でメディア向けの説明会を開催し、同社が推し進める次世代記録方式を用いたハードディスク製品について紹介した。改良を継続して「Mozaic 4+」と名称が更新され、ついに信頼性がクラウドサービス事業者の認定を受けるまでになっているという。Seagate「Mozaic 4+」実用化。鉄プラチナ合金とHAMR技術でハードディスクは1つで44TBもの大容量に説明会には日本シーゲイト株式会社から代表取締役