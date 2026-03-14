◇ファーム・リーグＤｅＮＡ７―０ハヤテ（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）ファーム・リーグ開幕戦でＤｅＮＡがハヤテと対戦し、７―０で快勝した。静岡出身の森敬斗（２４）が「９番・中堅」で出場。３回には中前打で出塁して相手失策で先制のホームイン。６回には２死二、三塁から左中間へ２点適時二塁打を放つなど、３安打２打点と活躍。「追い込まれても余裕を持って打席に立てた」と、うなずいた。生まれ故郷の静岡か