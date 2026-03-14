【モデルプレス＝2026/03/14】櫻坂46の的野美青が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂46人気メンバー「TGC」初出演◆的野美青「TGC」初出演レイヤードスタイルで登場した的野。今回が初めての「TGC」出演となったが、堂々としたランウェイで会場を魅了していた。◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」「共創」