【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の竹内涼真、歌手の優里が3月13日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた同局系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の囲み取材に出席。最終回の見どころなどを語った。【写真】「再会」秀之（小柳友）殺害事件の真犯人だった意外な人物◆ドラマ「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者と