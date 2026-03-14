【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのすみれが3月13日、自身のInstagramを更新。引き締まった脚が映える、大胆なスリットドレス姿を披露した。【写真】石田純一の美人娘「スタイルレベチ」大胆スリットドレス姿◆ すみれ、スリットドレス姿公開『オデッセイ』の原作者とアカデミー賞スタッフが贈るSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のジャパンプレミアに参加したことを報告したすみれは、「Project Hail Mary Japan Pre