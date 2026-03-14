「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）２日目から休場していた伯乃富士（伊勢ケ浜）が再出場し、阿武剋を押し出して、今場所初白星を挙げた。１勝１敗５休となった。立ち合いから一気に出て、相手の引きに乗じて押し出した。「ケガは出る以上は大丈夫。土俵に上がる以上は痛いとか言ってられない」と覚悟を口にした。伯乃富士は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から暴行被害を受け、事情を知る