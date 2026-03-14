3月13日（現地時間12日）、ジェイコブス晶が所属するフォーダム大学（第8シード）が、アトランティック10・カンファレンスの決勝トーナメント第2ラウンドでジョージ・ワシントン大学（第9シード）に敗れ、2025－26シーズンの戦いを終えた。 フォーダム大は、前半終了時点で今シーズン最少となる17得点と振るわず、21点ものビハインドを負って折り返した。それでも、