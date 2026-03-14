3月13日（現地時間12日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、敵地フロストバンク・センターへ乗り込み、サンアントニオ・スパーズ戦へ臨んだ。 相手はビクター・ウェンバンヤマを右足首の痛みのため欠いたものの、30得点11リバウンド10アシストのトリプルダブルをマークしたステフォン・キャッスル、27得点9アシストを残したディアロン・フォックスを中心に戦い、リードを保持。