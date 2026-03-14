Netflixで配信中の韓国ドラマ『サラ・キムという女』が、配信スタート以来注目を集めている。 参考：『マンスリー彼氏』はなぜ世界を魅了するのか？疲れた心を癒す“極上の恋愛体験” 高級ブランド『プドゥア』のアジア支社長サラ・キム（シン・ヘソン）が、下水溝で死体となって発見された。しかし、その変死体が本当にサラ・キム本人なのか、疑問を持つ刑事パク・ムギョン（イ・ジュニョク）が真相を解明す