【J1百年構想リーグ EAST第6節】(MUFG国立)東京V 1-0(前半1-0)浦和<得点者>[東]染野唯月(14分)<警告>[東]井上竜太(52分)[浦]安居海渡(77分)、オナイウ阿道(90分)主審:木村博之└東京Vが国立の大一番制す! 染野が先制弾、今季初クリーンシートを達成…浦和は今季初の無得点で敗戦